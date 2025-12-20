YÖK’ten kontenjan ve eğitim süresinde değişiklik! Üniversite eğitimi 4 yıldan 3 yıla mı düşüyor?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, başta diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık bölümleri olmak üzere, öğrenci talebinin azaldığı ve yeterli mezun sayısına ulaşılan programların kontenjanlarında düzenleme yapılacağını bildirdi.

Özvar, CNN Türk'ün canlı yayınına katılarak, yükseköğretim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ İSTİHDAMA KATILIM ORANI YÜZDE 77

Bu yılın üçüncü çeyreğinin istihdam verilerine göre, Türkiye'de, istihdama genel katılım oranının yüzde 54,4, yükseköğretim mezunlarının istihdama katılım oranının ise yüzde 77 olduğunu belirten Özvar, "Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım oranları artmaktadır, eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı yükselmektedir." dedi.

Özvar, genel işsizlik oranlarının üniversite mezunlarına kıyasla daha düşük seyretmesinin, daha düşük eğitimli grupların istihdama katılım oranlarının az olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

175 PROGRAM TÜR OLARAK SİSTEMİN DIŞINA ÇIKARILDI

YÖK olarak üniversitelerde geleceğin yetkinlikleri ve mesleklerini kazandıracak yeni programlar tasarladıklarını ifade eden Özvar, son 3 yıldır yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programları, sistemin dışına çıkardıklarını belirtti. Özvar, bu doğrultuda 175 programın tür olarak yükseköğretim sisteminin dışına çıkarılarak, 443 programın kontenjanının düşürüldüğünü söyledi.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DE YAPACAĞIZ"

Bilişim ve yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturduklarını, bazı programların ise tamamen kapatıldığını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu: