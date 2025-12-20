PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından, savcılık Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yurt dışında bulunan Saran’ın İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi. Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, dosya kapsamında Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Saran'ın Fenerbahçe Beko'nun İtalya'daki basketbol mücadelesi için yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Saran, dün akşam uçakla İstanbul'a geldi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"