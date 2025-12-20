Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi. Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, dosya kapsamında Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Saran'ın Fenerbahçe Beko'nun İtalya'daki basketbol mücadelesi için yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Saran, dün akşam uçakla İstanbul'a geldi.