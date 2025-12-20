PODCAST CANLI YAYIN

Tanık ifadesi dosyaya girdi: Uyuşturucu ağı ve kod isimler ifşa oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Mehmet Akif Ersoy’la birlikte uyuşturucu kullanılan ev ortamlarını, kadınların bu ortamlara nasıl çekildiğini savcılığa anlattı: Torbacılar; jale, berko ve dede kod isimlerini kullanıyordu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Tanık ifadesi dosyaya girdi: Uyuşturucu ağı ve kod isimler ifşa oldu

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında, savcılığa sunulan bir tanık ifadesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tanık sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Ersoy'la birlikte nasıl uyuşturucu kullandıklarını ve ağlarına kadınları nasıl düşürdüklerini anlattı. Ersoy'un uyuşturucu madde temin etmek için kullandığı numaraları savcılıkla paylaşan tanık, "Hatta çoğu zaman benim ve arkadaşlarının telefonundan bu numaraları arayıp, eve uyuşturucu madde sipariş ediyordu.

Fotoğraf, TakvimFotoğraf, Takvim


PSIKOAKUPUNKTUR TEDAVİSİ GÖRDÜM
Uyuşturucu madde sipariş ettiğimiz kişiler, 'Berko', 'Dede', 'Jale' takma isimli kişilerdir. Bu takma isimler, torbacıların kendilerine koyduğu isimlerdir. Akif, bu kişileri hem kendi telefonundan hem de bizim telefonumuzdan arayıp uyuşturucu madde sipariş ederdi. Ben bu ortamlardan sürekli rahatsız olduğumu söylememe rağmen Akif sürekli kendisi ya da çevremizdeki kızlarla beni ikna ederek bu ortamlara sokuyordu. Ben bu yaşadığım olayları unutmak için psikoloğa gittim. Hatta psikoakupunktur tedavisi gördüm." diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"