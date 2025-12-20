Tanık ifadesi dosyaya girdi: Uyuşturucu ağı ve kod isimler ifşa oldu

Habertürk 'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'un adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında, savcılığa sunulan bir tanık ifadesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tanık sıfatıyla ifade veren erkek itirafçı, Ersoy'la birlikte nasıl uyuşturucu kullandıklarını ve ağlarına kadınları nasıl düşürdüklerini anlattı. Ersoy'un uyuşturucu madde temin etmek için kullandığı numaraları savcılıkla paylaşan tanık, "Hatta çoğu zaman benim ve arkadaşlarının telefonundan bu numaraları arayıp, eve uyuşturucu madde sipariş ediyordu.

Fotoğraf, Takvim



PSIKOAKUPUNKTUR TEDAVİSİ GÖRDÜM

Uyuşturucu madde sipariş ettiğimiz kişiler, 'Berko', 'Dede', 'Jale' takma isimli kişilerdir. Bu takma isimler, torbacıların kendilerine koyduğu isimlerdir. Akif, bu kişileri hem kendi telefonundan hem de bizim telefonumuzdan arayıp uyuşturucu madde sipariş ederdi. Ben bu ortamlardan sürekli rahatsız olduğumu söylememe rağmen Akif sürekli kendisi ya da çevremizdeki kızlarla beni ikna ederek bu ortamlara sokuyordu. Ben bu yaşadığım olayları unutmak için psikoloğa gittim. Hatta psikoakupunktur tedavisi gördüm." diye konuştu.