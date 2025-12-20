PODCAST CANLI YAYIN

Miami'de Gazze zirvesi: Türkiye, ABD Katar ve Mısır katıldı

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır Miami’de Gazze barış planını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ateşkesin sürmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasının ardından sürecin ikinci aşamasına geçiş ile Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesine yönelik planlar masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Miami'de Gazze zirvesi: Türkiye, ABD Katar ve Mısır katıldı

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır ve Miami'de Gazze barış planını değerlendirmek için bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcileri, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami'de bir araya gelmiştir. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Sayın Bakanımız temsil etmiştir.

Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir.

GAZZE GAZZELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMELİ
İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze'nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami'de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sadettin Saran'ın ifadesi alındı! Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıktı | Esrar var mı? | Escobar mıyım?
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Kocaeli'den sonra Balıkesir: Boş araziye İHA düştü! Ankara'da inceleniyor
Kar için geri sayım! Uzman isim İstanbul’a tarih verdi: MGM'den il il hava durumu raporu
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
Suriye'de DEAŞ tezgahı mı kuruluyor? Palmira'da yaşananların ardından ABD çok sayıda noktaya saldırdı | Trump'tan tehdit
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında! | Mal varlığına el konuldu
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş