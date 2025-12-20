Mavi Vatan’da yerli güç yükseliyor

Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Hayber'in Pakistan Deniz Kuvvetlerine, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, Koçhisar'a Bayrak Çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracının Hizmete Girişi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenlerinin bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda icrası planlanıyor. Askeri, insani yardım, doğal afet operasyonları gibi alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan gemi 7 savaş tankı taşıma kapasitesine sahip. TCG Hızır Reis, Türkiye'nin denizaltı gücüne yeni bir boyut kazandıracak; ileri teknoloji ve havadan bağımsız tahrik sistemiyle su altında uzun süreli görev yapabilecek.