Mavi Vatan’da yerli güç yükseliyor

Son 23 yılda başarı destanı yazan Türk savunma sanayii, deniz teknolojilerinde de büyük bir aşama kaydetti. Millî savaş sistemleri ve ekipmanlarının kullanıldığı gemilerde yerlilik oranı, son 23 yılda yüzde 20’den yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Hayber'in Pakistan Deniz Kuvvetlerine, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimleri, Koçhisar'a Bayrak Çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracının Hizmete Girişi, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenlerinin bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda icrası planlanıyor. Askeri, insani yardım, doğal afet operasyonları gibi alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan gemi 7 savaş tankı taşıma kapasitesine sahip. TCG Hızır Reis, Türkiye'nin denizaltı gücüne yeni bir boyut kazandıracak; ileri teknoloji ve havadan bağımsız tahrik sistemiyle su altında uzun süreli görev yapabilecek.

MİLGEM HAYBER
Romanya'ya teslim edilecek Akhisar ise Karadeniz güvenliği noktasında önemli bir misyon üstlenecek.

ULAQ İNSANSIZ DENİZ ARACI
Avrupa'da manşetlere çıktı.

HIZIR REİS DENIZALTISI
Denizaltı yeni nesil özellikleriyle dikkat çekiyor.


