PODCAST CANLI YAYIN

Kasım’ın karanlık zulası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Dün Garipoğlu’nun evinde arama yapıldı. Evden çıkanlar ise şaşkınlık yarattı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kasım’ın karanlık zulası

Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı. Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık dosyasına giren detaylar, Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partilerini işaret ediyordu. Öte yandan TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisini yazmıştı.
Ortaköy'de kapatılan özel bir mekanla başlayan kutlama, şifreli giriş sistemi uygulanan Yeniköy'deki yalıya taşınmıştı. Yalının kapısından sadece özel kodu bulunan davetliler içeri girebilmişti. Öte yandan dün uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde anı zamanda arama yapıldı. Evinde çıkanlar ise şaşkınlık yaratı.

TakvimTakvim

GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN ÇIKANLAR
1 adet ruhsatlı tabanca.
1 adet kuru sıkı tabanca.
8 adet uyuşturucu hap.
4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde.
51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu.
5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit.
Çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü.
9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste.
19 adet orta kısımları kesik sahte dolar.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'ın ifadesi alınacak! | Ela Rümeysa Cebeci'ye "esrar" mesajı | İstanbul'a geldi
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
CHP’li belediyeden 480 milyonluk logo israfı
Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! 4 madde tek hedef: Müzakere değil tasfiye!
Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı | Hangi ülkeye ait?
Gram altın 2026'da ne kadar olacak? İslam Memiş tahminini açıkladı | 5 haneli rakam uyarısı...
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! 8 kişi gözaltına alındı: Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'ne! Bilal Erdoğan'dan çağrı: "Duyarlılığımızı canlı tutmamız gerekiyor"
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronunu yapay zeka ele verdi
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"