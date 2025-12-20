Kasım’ın karanlık zulası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Dün Garipoğlu’nun evinde arama yapıldı. Evden çıkanlar ise şaşkınlık yarattı...
Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı. Soruşturma kapsamında Münevver Karabulut'un katili Cem Garioplu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık dosyasına giren detaylar, Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen gizli uyuşturucu partilerini işaret ediyordu. Öte yandan TAKVİM Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisini yazmıştı.
Ortaköy'de kapatılan özel bir mekanla başlayan kutlama, şifreli giriş sistemi uygulanan Yeniköy'deki yalıya taşınmıştı. Yalının kapısından sadece özel kodu bulunan davetliler içeri girebilmişti. Öte yandan dün uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dün gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde anı zamanda arama yapıldı. Evinde çıkanlar ise şaşkınlık yaratı.
GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN ÇIKANLAR
1 adet ruhsatlı tabanca.
1 adet kuru sıkı tabanca.
8 adet uyuşturucu hap.
4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde.
51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu.
5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit.
Çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü.
9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste.
19 adet orta kısımları kesik sahte dolar.