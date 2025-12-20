İstanbul merkezli 5 ilde kara para operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenlendi. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında olduğu şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 7 milyar liralık kara para aklama olayında da suçlamalar ise belli oldu: "Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi, sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldu" açıklamasını yaptı.