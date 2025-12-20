“Gizli ev” operasyonunda Yasir Gülen gözaltına alındı

PODCAST CANLI YAYIN

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonunda, FETÖ kapsamında aranan ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyinin oğlu olan Yasir Gülen, Ümraniye’deki “gizli ev”de yakalandı.

MİT ve İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenledi. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

GİZLİ EV'DEN KAÇAMADI
İstanbuL Ümraniye'de "Gizli Ev" olarak adlandırılan bir Gaybubet Evi'ne düzenlenen operasyonda firari Fetöcü Yasir Gülen kıskıvrak yakalandı.
Büyük panik yaşadığı belirtilen Yasir Gülen, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İki gün önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı aktif, 13'ü ihraç toplam 19 şüpheli için 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Haber: Emir Somer

