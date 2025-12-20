“Gizli ev” operasyonunda Yasir Gülen gözaltına alındı

MİT ve İstanbul Emniyeti; FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenledi. Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.