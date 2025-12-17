PODCAST CANLI YAYIN

Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Tuzla tersanesinde bir gemide çıkan yangın hızla yayılırken, alevlerin diğer katlara sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da tersanede gemi yangını

DİĞER KATLARA SIÇRADI

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

