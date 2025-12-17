Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Tuzla tersanesinde bir gemide çıkan yangın hızla yayılırken, alevlerin diğer katlara sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Tuzla'da tersanede gemi yangını
DİĞER KATLARA SIÇRADI
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.