Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DİĞER KATLARA SIÇRADI

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.