Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını: Alevler diğer katlara sıçradı
Tuzla tersanesinde bir gemide çıkan yangın hızla yayılırken, alevlerin diğer katlara sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Tuzla'da tersanede gemi yangını
DİĞER KATLARA SIÇRADI
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.