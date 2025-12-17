Tuzla tersanesinde korkutan gemi yangını: Alevler diğer katlara sıçradı

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da tersanede gemi yangını

DİĞER KATLARA SIÇRADI

Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.