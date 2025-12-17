PODCAST CANLI YAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 19-29 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. İşte başvuru şartları...

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

