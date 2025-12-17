Fransa'ya seyahat edecek Türklere uyarı

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, turistik amaçla Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlar için uyarı yapıldı.

Türkiye 'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa 'ya turistik ziyarette bulunacak Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu.

Strazburg

Türk vatandaşlarından yanlarında pasaportların fotokopisini taşımaları, kalabalık alanlarda yankesicilere dikkat etmeleri ve üzerlerinde fazla nakit bulundurmamalarının istendiği açıklamada ayrıca ziyaretçiler kredi kartlarını temassız ve çevrim içi alışverişe de kapatmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada ayrıca acil durumlarda başkonsolosluğun ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (KÇM) aranabileceği belirtildi.

Vatandaşların arayabileceği telefon numaraları açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"+33 749 29 54 65 ve KÇM: +33 180 14 63 35"