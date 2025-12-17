PODCAST CANLI YAYIN

Fransa'ya seyahat edecek Türklere uyarı

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa’ya turistik ziyarette bulunacak Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi:
Fransa'ya seyahat edecek Türklere uyarı

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Fransa'ya turistik ziyarette bulunacak Türk vatandaşları için seyahat uyarısında bulundu.

FRANSA'YA SEYAHAT EDECEKLERE UYARI

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, turistik amaçla Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlar için uyarı yapıldı.

StrazburgStrazburg

Türk vatandaşlarından yanlarında pasaportların fotokopisini taşımaları, kalabalık alanlarda yankesicilere dikkat etmeleri ve üzerlerinde fazla nakit bulundurmamalarının istendiği açıklamada ayrıca ziyaretçiler kredi kartlarını temassız ve çevrim içi alışverişe de kapatmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamada ayrıca acil durumlarda başkonsolosluğun ya da Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (KÇM) aranabileceği belirtildi.

Vatandaşların arayabileceği telefon numaraları açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"+33 749 29 54 65 ve KÇM: +33 180 14 63 35"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Borsa İstanbul
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor