Bakan Işıkhan açıkladı: 69'u yerli 72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

69'u yerli 72 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

69'U YERLİ 72 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

