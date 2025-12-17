Adeta birbirleriyle yarışıyorlar! CHP'li Bayındır Belediyesi satışa başladı: Tarla, arsa ve zeytinlikler...

Bugüne kadar çok sayıda taşınmazı elden çıkaran CHP'li Bayındır Belediyesi taşınmaz satışlarına bir yenisi daha eklendi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 11 adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Satış ihalesinin 25 Aralık Perşembe günü gerçekleştirileceği öğrenildi.

ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR

İzmir'de CHP'li ilçe belediyeleri hizmette olmasa da mülkiyeti kendilerine ait taşınmazların satışında adeta birbirleri ile yarışır hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesine bağlı Halkapınar semtinde içinde bir ev bulunan arsanın kendi payına düşen 1455 metrekarelik bölümünü satışa çıkarmasının ardından bir satış haberi de CHP'li Bayındır Belediyesi'nden geldi.

Davut Sakarsu (Takvim arşiv)

11 TAŞINMAZI DAHA SATIŞA ÇIKARDI

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı deyim

yerindeyse haraç mezat satan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu bu sefer de içlerinde tarla, arsa ve zeytinliklerin bulunduğu 11 taşınmazı daha satışa çıkardı.

Bayındır Belediyesi (Takvim arşiv)

BELEDİYE KASASINA KAYNAK

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre Bayındır Belediyesi'nden konuya ilişkin verilen ilanda Yakacık, Ergenli, Pınarlı, Dernekli, Çınardibi ve Dereköy mahallelerinde yer alan taşınmazlar için belirlenen muhammen bedellerin 242 bin TL ile 1 milyon 293 bin TL arasında değiştiği görüldü. Açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek taşınmaz satışları 25 Aralık Perşembe günü saat 14.20'de başlayıp öğleden sonra 15.15'e kadar devam edecek. Satışlardan elde edilen gelir belediye kasasına kaynak olarak aktarılacak.