Yılbaşı indirimlerine sıkı takip: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı öncesi artan kampanya ve indirim reklamlarını yakın takibe aldı. Bakanlık, tüketiciyi yanıltan tanıtımlara karşı denetimlerin kesintisiz süreceğini, mevzuata aykırı uygulamalara ise kararlılıkla yaptırım uygulanacağını vurgulayarak tüketicileri de bu dönemde belirli hususlarda çok daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını mercek altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların, Bakanlıkça mercek altına alındığını vurgulanan açıklamada, "Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmasının önemine işaret edildi.

TAKLİT SİTELERE KARŞI ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

"Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."

TÜKETİCİLER ŞİKAYET İÇİN NEREYE BAŞVURACAK?

Açıklamada, tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna "https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur" adresinden başvuru yapabileceği hatırlatılarak, satıcı ve sağlayıcılara dair şu uyarılarda bulunuldu:

"İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamı açıkça belirtilmeli. Anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınılmalı. Eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net şekilde ifade edilmeli. 'Kişiye özel fiyat' veya 'avantajlı teklif' gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketici açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmeli. Şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketiciler eksiksiz olarak aydınlatılmalı."

