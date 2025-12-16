Yılbaşı indirimlerine sıkı takip: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar ve indirimli satış reklamlarını mercek altına aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl sonu alışverişlerinde tüketici mağduriyetinin önlenmesi ve satıcıların yasal sorumluluklarının hatırlatılmasının önemine dikkat çekildi. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve "yılbaşı indirimleri", "yeni yıl fırsatları" gibi adlarla yoğunlaşan kampanyaların, Bakanlıkça mercek altına alındığını vurgulanan açıklamada, "Yılın son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam edecek. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacak." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, vatandaşların yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapılmasının önemine işaret edildi.

Bakanlık yılbaşı indirimlerini sıkı takibe aldı TAKLİT SİTELERE KARŞI ÇOK DAHA DİKKATLİ OLUNMALI "Yıldızlı ürün", "fırsat ürünü" veya "en iyi fiyat" gibi cezbedici sunumlara hemen itibar edilmemesi ve ürünün fiyatının farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı. İnternet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli, özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmeli. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu okumalı."