DEM heyeti Bahçeli ile görüştü
DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından sürecin ikinci aşamaya geçtiğini savundu, Meclis’i işaret etti.
DEM heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından DEM heyeti ve Bahçeli kameralar karşısına geçti. Pervin Buldan, "Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır" dedi.