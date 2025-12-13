DEM heyeti Bahçeli ile görüştü

DEM heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından DEM heyeti ve Bahçeli kameralar karşısına geçti. Pervin Buldan, "Çok önemli, kıymetli değerli bir görüşme oldu. Aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. 2. aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Elbette bir barış yasası olmalıdır. Bundan sonra komisyonun ve siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır" dedi.