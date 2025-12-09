PODCAST CANLI YAYIN

Tunceli'de 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Tetikleme olasılığı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Naci Görür, "tetikleme olasılığı var" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından saha taraması yapıldığı belirtildi.

Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimizim 7/24 halkımızın hizmetindedir." ifadelerine yer verildi.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada depremin yerine dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu.

"TETİKLEME OLASILIĞI VAR"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından, "Pülümür/Tunceli'de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF'a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF'n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun" dedi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-12-09 19:51:21 37.22389 37.03556 7.0 ML 2.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-12-09 19:47:44 39.12611 28.20111 7.05 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 17:41:33 40.87944 27.93556 14.4 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-12-09 17:31:13 39.19056 28.90306 7.28 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-12-09 17:30:13 39.15306 28.32417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 17:14:00 39.95306 40.83389 7.0 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
2025-12-09 17:08:15 39.17833 28.22278 3.85 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-09 16:53:45 34.85694 26.04083 6.82 ML 2.9 Akdeniz
2025-12-09 16:45:19 39.13444 28.24583 5.79 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

