Tunceli'de 4.2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Tetikleme olasılığı var
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Naci Görür, "tetikleme olasılığı var" diyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, saat 15.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından ilgili birimler tarafından saha taraması yapıldığı belirtildi.
Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil çağrı merkezimizim 7/24 halkımızın hizmetindedir." ifadelerine yer verildi.
NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada depremin yerine dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu.
"TETİKLEME OLASILIĞI VAR"
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından, "Pülümür/Tunceli'de 4.2 deprem oldu. Deprem KAF'a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli. KAF'n en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun" dedi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-12-09 19:51:21
|37.22389
|37.03556
|7.0
|ML
|2.3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2025-12-09 19:47:44
|39.12611
|28.20111
|7.05
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 17:41:33
|40.87944
|27.93556
|14.4
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [09.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-12-09 17:31:13
|39.19056
|28.90306
|7.28
|ML
|1.4
|Simav (Kütahya)
|2025-12-09 17:30:13
|39.15306
|28.32417
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 17:14:00
|39.95306
|40.83389
|7.0
|ML
|0.9
|Aşkale (Erzurum)
|2025-12-09 17:08:15
|39.17833
|28.22278
|3.85
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-12-09 16:53:45
|34.85694
|26.04083
|6.82
|ML
|2.9
|Akdeniz
|2025-12-09 16:45:19
|39.13444
|28.24583
|5.79
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)