Silivri'ye süper güvenlikli dev duruşma üssü! Türkiye'nin en büyüğü için inşa başladı

Çok sanıklı organize suç davaları, yüzlerce sanığın aynı dosyada yargılandığı kapsamlı soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerinin giderek büyüyen iş yüküyle beraber mevcut duruşma alanlarının kapasitesini rahatlatmak için daha geniş, daha güvenli ve modern bir yargılama alanına duyulan ihtiyaçla Silivri'de yeni bir yapılanmaya gidiliyor.

Sabah'ın haberine göre; Doç. Dr. Barış Duman'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından geçen iki aylık süreçte defalarca Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesine giderek mevcut salonları incelediği, fiziki kapasite ve güvenlik sorunlarını teknik rapor hâline getirdiği öğrenildi. Duman'ın bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile birçok kez bir araya gelerek yeni salon ihtiyacını detaylı biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.