PODCAST CANLI YAYIN

Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın şehadet belgesi, Muğla’nın Milas ilçesindeki ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi:
Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet belgesi, Muğla'da ailesine teslim edildi.

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine şehadet belgesi Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından verildi. (DHA)Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine şehadet belgesi Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından verildi. (DHA)

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Garnizon Komutanı Albay Osman Nacar ve beraberlerindeki heyet, şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın, Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi'ndeki ailesine ziyarette bulundu.

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine şehadet belgesi Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından verildi. (DHA)Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın ailesine şehadet belgesi Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından verildi. (DHA)

Ziyarette Vali Akbıyık, baba Osman ve anne Huriye Kuran'a şehadet belgesini verdi.

Ziyarette ayrıca şehitlerin ruhu için dua edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Takas Bank
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
Türk Telekom
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
D&R E-Ticaret
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladı
Van ve Antalya'daki peş peşe depremler neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber yayınında açıkladı: "O kent için uyarıyoruz"
Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!