PODCAST CANLI YAYIN

Mahalleniz listede olabilir! İstanbul’da kritik kesinti: 10 ilçede 4 saat sürecek

İstanbul’da bugün yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçeleri kapsayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle kentin 10 ilçesinde yaklaşık 4 saat boyunca su verilemeyecek. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesilecek? İşte İSKİ'nin duyurduğu güncel liste...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahalleniz listede olabilir! İstanbul’da kritik kesinti: 10 ilçede 4 saat sürecek

İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

(AA)(AA)

İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Çalışmalar kapsamında, bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında 10 ilçeye su verilemeyecek.

(AA)(AA)

İstanbul'un hangi ilçelerinde sular kesilecek?

Su alamayacak bölgeler şu şekilde:

  • "Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
  • Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.

(AA)(AA)

  • Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
  • Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
  • Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

(AA)(AA)

  • Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
  • Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
  • Gazi̇osmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
  • Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
  • Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."
İSKİden yüzde 94,5e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...İSKİden yüzde 94,5e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
İSKİ'den yüzde 94,5'e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Takas Bank
CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda!
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Türk Telekom
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında
Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi
D&R E-Ticaret
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
Okullarda görünmez baskı tırmanıyor: Dijital tehdit gençleri kıskaca aldı!
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a yeni dava: Nafakayı aksatıyor
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı