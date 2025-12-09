Mahalleniz listede olabilir! İstanbul’da kritik kesinti: 10 ilçede 4 saat sürecek

İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.