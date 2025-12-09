PODCAST CANLI YAYIN

Boubon’un Kayıp İmparatoru ve çok sayıda eser Türkiye’ye dönüyor!

ABD’den iade edilen bronz imparator heykeli, uzun süren hukuki takip ve uluslararası iş birliği sonucu Türkiye’ye getirildi. Aynı süreçte Başmelek Mikail sütun başı ve 28 eser daha ait oldukları topraklarla buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz" sözlerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye'ye dönüş sürecini tamamladı. ABD'de yürütülen soruşturmada heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri çıkması ve Bakanlığın uzun süredir sürdürdüğü hukuki takip, iadenin önünü açan en önemli aşamalar oldu. Bronz heykel, Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik uluslararası mücadelesinde son yılların en önemli kazanımları arasında yer alıyor.

BAŞMELEK MİKAİL SÜTUN BAŞI VE 28 ESER DAHA TÜRKİYE'YE KAZANDIRILIYOR

Türkiye'ye ait her eserin izini dünyanın neresine uzanırsa uzansın sürmeye devam ettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Boubon'un kayıp imparatorunu ülkemize kazandırmak için uzun soluklu ve titiz bir süreci kararlılıkla takip ettik. Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası iş birliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladı. Aynı süreçte, Başmelek Mikail sütun başı ile birlikte iade işlemleri tamamlanan 28 eser de Türkiye'ye kazandırılıyor. 2018-2025 döneminde 9.133 kültür varlığını ait oldukları topraklarla yeniden buluşturduk.

BAŞMELEK MİKAİL SÜTUN BAŞI VE 28 ESER DE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakanlık, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesini de sonuçlandırdı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya'daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı'ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu.

Aynı kapsamda, hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli Arkaik dönem pişmiş toprak levhalar ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı yer alıyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD'de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla ilerledi. Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye'ye dönüşünde kritik bir rol oynadı. Bakanlık, süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli bir çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR VARLIĞI İADELERİNDEKİ BAŞARISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Arkeolojik eserlerin izini süren teknik ekiplerin çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve etkin hukuki takip mekanizmaları, Türkiye'nin kültürel mirasına ait eserlerin ülkeye dönüşünde önemli sonuçlar veriyor. Bu çabalar, Türkiye'nin kültürel mirası koruma alanında uluslararası ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.

HER BİR ESER AİT OLDUĞU TOPRAKLARA DÖNECEK

Boubon imparator heykeli, Başmelek Mikail sütun başı ve diğer eserlerin Türkiye'ye dönmesi, Bakanlığın kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlı yaklaşımının somut bir göstergesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye ait kültür varlıklarının izini dünya çapında sürmeye ve her bir eseri ait olduğu topraklarla yeniden buluşturmaya devam edecek

