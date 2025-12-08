PODCAST CANLI YAYIN

Suriye sınırında stratejik hat için geri sayım: 350 kilometrelik demiryolu yenileniyor

Suriye sınırına paralel uzanan 350 kilometrelik Karkamış–Nusaybin ve Mardin–Şenyurt demiryolu hattı, kapsamlı bakım çalışmalarıyla yeniden hayata dönüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın 2026’nın ilk çeyreğinde işletmeye açılacağını belirterek, projenin Kalkınma Yolu kapsamında inşa edilecek Ovaköy–Nusaybin hattını da destekleyerek bölgenin uluslararası taşıma kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye sınırında stratejik hat için geri sayım: 350 kilometrelik demiryolu yenileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hattın bakım ve iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Fotoğraf:Takvim.com.trFotoğraf:Takvim.com.tr

Bakan Uraloğlu, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın; 325 kilometresi Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluşuyor" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Takvim.com.trFotoğraf: Takvim.com.tr

STRATEJİK HAT YENİDEN AYAĞA KALDIRILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hattın bakım ve iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattı yeniden ayağa kaldırıyoruz." dedi.

Karkamış-Nusaybin ile Mardin-Şenyurt Hattı Rehabilitasyonu (Fotoğraf:Takvim.com.tr)Karkamış-Nusaybin ile Mardin-Şenyurt Hattı Rehabilitasyonu (Fotoğraf:Takvim.com.tr)

350 KİLOMETRELİK HATTA KAPSAMLI BAKIM

Hat hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın; 325 kilometresi Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluşuyor. 2011–2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

KÖPRÜLER, MENFEZLER VE GEÇİTLER GÜÇLENDİRİLİYOR

Bakan Uraloğlu çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demiryolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirterek şunları söyledi:

Fotoğraf: Takvim.com.trFotoğraf: Takvim.com.tr

"İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demiryolu bakım araçları elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerinin gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitleri yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan bin 472 adet traversin değişimini tamamladık."

Fotoğraf:Takvim.com.trFotoğraf:Takvim.com.tr

2025'TE TAMAMLANACAK, 2026'DA İŞLETMEYE AÇILACAK

Projeyi 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

Hattı 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlanıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak. Karkamış–Nusaybin Demiryolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin arasındaki demiryolu hattını destekleyerek uluslararası yük taşımacılığına katkı sunacak

Fotoğraf: Takvim.com.trFotoğraf: Takvim.com.tr

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Türk Telekom
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Futbolda bahis soruşturması: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
İdefix
İzmir'de çıplak ayaklı eylem! CHP'li belediye haklarını vermedi işçiler yarım gün iş bıraktı
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!
Barış Planı gerilimi! Trump Zelenskiy'i hedef aldı: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Tapuda yeni dönem başladı: Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede