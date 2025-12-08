Suriye sınırında stratejik hat için geri sayım: 350 kilometrelik demiryolu yenileniyor

Hat hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın; 325 kilometresi Karkamış–Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin–Şenyurt kesiminden oluşuyor. 2011–2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demiryolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirterek şunları söyledi:

Fotoğraf: Takvim.com.tr

"İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demiryolu bakım araçları elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerinin gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitleri yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan bin 472 adet traversin değişimini tamamladık."