İmamoğlu istedi Özel yerine getirdi

CHP’de belirlenen yeni MYK, parti içi krizi derinleştirdi. Partililer, A Takımı’nın Silivri’den gelen direktiflerle belirlendiğini vurguladı.

CHP'de genel merkezle iç muhalefet arasındaki söz düellosu, yeni MYK'nın netleşmesi sonrası yeniden kızıştı. Genel merkezle fikir ayrılıklarına düşerek parti yönetiminden ayrılan eski PM üyesi Ali Haydar Fırat, benimsenen politikaları sert sözlerle eleştirdi. Fırat, "Ekrem Bey'in belirlediği isimler partinin daha liberal bir noktaya doğru kaymasını sağlayabilir. Bunu doğru bulmam. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Kısa süre önce DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun yeni MYK'ya dahil edilmesi de eleştirileri beraberinde getirdi. Rızvanoğlu, mahkeme tarafından CHP İstanbul il başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İstanbul İl Başkanlığı'ndaki tartışma videosunu çekerek gündem olmuştu. Büyük tepki çeken provokatif girişimin ardından Rızvanoğlu'nun MYK'ya dahil edilmesi, "Kameraman vekile ödül" yorumlarına zemin hazırladı.

GÖREVİNİ KARIŞTIRDI
Yeni A takımın duyurulmasından sonra sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımlayan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise kendisini "seçim ve parti içi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı" olarak tanıttı. Halbuki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Gökçe Gökçen görevlendirilmişti. Çiftci'nin bu hatası da sosyal medyanın diline düştü.

