Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi.... Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 20.75 km olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi:
Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 20.75 km olduğu açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konyaaltı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.