Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi.... Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 20.75 km olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi:
Son dakika: Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya Konyaaltı'nda 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 20.75 km olduğu açıklandı.

AFAD'ın açıklaması (X)AFAD'ın açıklaması (X)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konyaaltı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

