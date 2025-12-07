MHP Lideri Bahçeli İBB'deki yolsuzluklarla ilgi sert konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'deki yolsuzlukla ilgili sert açıklama yaptı:

Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB'deki soygun, gayri meşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen, bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir? Buna karşın, yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak, onlara saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir? TERÖRSÜZ Türkiye hedefini akıl ve adalet aydınlığının imkanıyla okuyor, küresel ve bölgesel tehditlere karşı tek yürek olmaktan başka seçenek görmüyorruz. Kandil'in sakat açıklamaları bizi yıldıramayacaktır.