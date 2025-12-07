Kızılay’dan dev hamle: Çubuk’ta plazma tesisiyle dışa bağımlılık bitecek!

Türkiye, plazma türevli ilaçlarda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla stratejik bir adım attı. Kızılay Başkanı Fatma Yılmaz, Güney Kore firması SK Plasma ile başlatılan iş birliğinin detaylarını anlattı. Tesisin Ankara Çubuk'ta kurulacağı bilgisini veren Yılmaz, "Yılda 300 bin litre kan plazması üretiyoruz. Bu proje ile onu ilaca çevirmiş olacağız. 2028'den itibaren kademeli olarak üretime başlamayı hedefliyoruz. Daha sonra aşama aşama 600 bin litre kapasiteye çıkmış olacağız. Bu kapasite ile kamu hastanelerinin ihtiyacının yüzde 90'ını karşılama imkanı bulacağız. Aynı zamanda bu tesise yaklaşık 600 kişi istihdam edilecek. Bu, sadece Kızılay için değil, tüm Türkiye için bir model olacak büyük bir adım.

