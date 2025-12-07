Antalya Manavgat'ta "Baklava Kutularında" dolarların çıktığı belediye rüşvet operasyonu ile ilgili davada şok detaylar ortaya çıktı. Belediye eski Başkanı Niyazi Nefi Kara, eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Manavgat 3. Ağır Ceza'da yapıldı.

6.6 MİLYON LİRA VERDİM

Turizmci Zafer Süral, verdiği ifadede CHP'li belediyelerdeki kirli düzeni ve rüşvet çarkını anlattı: "Örgütlü ve hiyerarşik bir şekilde çalışıyorlar. Otel inşaatı ruhsatı için 6.6 milyon lira ödedim. 70 milyonluk inşaatı, kendi adamlarına verdirdiler. Bu paranın bir kısmı, Belediye Başkanı Kara'nın villasının inşaatına gitti. "CHP Genel Merkezi de 200 bin euro istiyor. Başkan Kara'nın bilgisi var" dediler. Aldıkları parayı bölüştüler. 4 yıl önce 150 milyon lira ceza kestiler. 'Vereceksin, yıkarız' dediler".