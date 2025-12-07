CHP'li İBB’de şişirilen ihaleler tespit edildi: 790 milyon TL’lik vurgun açığa çıktı!
İBB’deki 160 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk davasıyla ilgili belgeler de ortaya çıkmaya başladı. Sayıştay, sadece Park ve Bahçeler ile Yol Yapım’da 790 milyon liralık kamu zararı tespit etti.
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede geçen ihaleler üzerinden yapılan vurgun Sayıştay 2024 raporuna da yansıdı. İncelemede, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yapılan ihalelerde bazı yükleniciler, ihaleleri düşük gösterip projeleri maliyetinin çok üzerinde tamamladı. Bu yüzden fazladan 790 milyon TL'lik kamu zararı oluştu. Bu zarar, raporlara bir bir yansıdı.