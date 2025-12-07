İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede geçen ihaleler üzerinden yapılan vurgun Sayıştay 2024 raporuna da yansıdı. İncelemede, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yapılan ihalelerde bazı yükleniciler, ihaleleri düşük gösterip projeleri maliyetinin çok üzerinde tamamladı. Bu yüzden fazladan 790 milyon TL'lik kamu zararı oluştu. Bu zarar, raporlara bir bir yansıdı.

