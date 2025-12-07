Celaliye’de kuyumcu vurgunu: Fatih Çelik milyonları toplayıp sırra kadem bastı!

İstanbul Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik, kendisinden alışveriş yapanlardan, 'altını ve parayı işletme', 'parayı alıp altını sonra verme' bahanesiyle milyonlarca lira ve yüklü miktarda altın topladı. Bir gecede aniden ortadan kayboldu. Dolandırılanlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Mağdur Ercan Tiryaki, "17 bin lira verdim. 1 gram verdi 3 gramım kaldı. Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı" ifadelerini kullandı. Esnaf Erdal Töngel ise, "Altınları toplayıp kaçmış. '500 milyon götürdü' diyorlar. Milyonlarca lira dolandırılan çok kişi varmış" dedi.



YÜKSEK KAR VERİP KANDIRDI

Kuyumcu Fatih Çelik, mahalleye 5 ay önce taşındı. Dükkanının her tarafına reklam panoları astı. Kısa sürede esnafın ve mahalle sakinlerinin güvenini kazandı. Altın ve paraları işleterek yüksek miktarlarda kar dağıttı. Bir gece topladığı altın ve paralarla sır oldu.