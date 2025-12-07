Başkan Erdoğan “Hayat Boşluk Kabul Etmez” toplantısında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nca düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele" zirvesine gönderdiği mesajda, önemli tavsiyelerde bulundu:

Bizler insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz.Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir.Zirvenin bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.



BAĞIMLILIK YIPRATIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bağımlılık konusunda yapılan çalışmaları anlattı: Bağımlılık, toplumsal yapıyı yıpratıyor.12 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu temsilcileriyle çalışılıyor.Bu konuda 91 önemli karar alındı.2024–2028 dönemini kapsayan üç ulusal strateji belgesi oluşturuldu.1 milyon 600 bin kişi sigara tedavisinden yararlandı.Metruk yapıların yüzde 88'i kontrol altına alındı.Amatem ve Çematem sayısı, yatak kapasitesi artırıldı.Güvenli internet uygulamaları yaygınlaştırılıyor.Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele sürüyor.Dijital bağımlılık ile de mücadele ediyoruz.