7 ilde suç örgütlerine darbe: 47 çete üyesi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 47’sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, son 1 haftada jandarma ekiplerince 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

7 İLDE 47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Şüphelilerden 47'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Erzurum'da 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları, Sakarya'da ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

