İmamoğlu suç örgütü davasında iddianame kabul edildi

İmamoğlu Suç Örgütü (İSÖ) soruşturmasında 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı. CHP'li Ekrem İmamoğlu dahil 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.