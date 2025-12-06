İmamoğlu suç örgütü davasında iddianame kabul edildi
İSÖ soruşturmasında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 sanığın tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.
