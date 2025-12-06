Başkan Erdoğan'da "Hayat Boşluk Kabul Etmez" zirvesine tebrik telgrafı! "Bağımlılık" uyarısı

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası STK Zirvesi”ne gönderdiği tebrik telgrafında bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Kalpler ve zihinler boş bırakılırsa kötü alışkanlıklar orayı işgal eder” mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"ne tebrik telgrafı gönderdi.

"ZİHİNLERİ BOŞ BIRAKIRSAK KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR İŞGAL EDER"
Başkan Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz.

Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir.

Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir. Programın düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

