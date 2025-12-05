PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızın annesi konuştu: Temizlikçiye kasa teslim edilir mi!

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli kâtip Erdal Timurtaş'ın Adliye Emanet Kasası'ndaki 154 milyon değerindeki 25 kilo ve 50 kilo gümüşü çalıp, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçmasının yankıları sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adli Emanet sorumlularından katip Kemal Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. TAKVİM, ailenin Esenyurt'ta yaşadığı evi buldu. Anne Timurtaş, "Oğlum temizlikçiydi, altınların olduğu kasanın anahtarı onda ne arıyor? Onu maşa olarak kullandılar. Oğlumun böyle bir hırsızlık olayını gerçekleştirmesine imkan yok" dedi...

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli kâtip Erdal Timurtaş'ın Adliye Emanet Kasası'ndaki 154 milyon değerindeki 25 kilo ve 50 kilo gümüşü çalıp, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçmasının yankıları sürüyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adli Emanet sorumlularından katip Kemal Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI
Aslen Malatyalı olan Erdal Timurtaş ve devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapan eşi Esma Timurtaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çift hakkında uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten de talep edildi. Timurtaş'ın paraları Kapalıçarşı'da bozdurduğu ve bazı sarraflarla işbirliği içerisinde olduğu değerlendiriliyor.

'ONU KULLANDILAR'
Soruşturma tüm yönleri ile devam ederken TAKVİM, ailenin Esenyurt'ta yaşadığı evi buldu. Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş, 5 katlı bir apartmanın yüksek giriş olan dairesinde iki çocuğu ile birlikte oturuyordu. Erdal Timurtaş'ın anne ve babası ise apartmanın en üst katında ikamet etmeye devam ediyor. Anne Timurtaş, "Oğlum temizlikçiydi, altınların olduğu kasanın anahtarı onda ne arıyor? Onu maşa olarak kullandılar. Oğlumun böyle bir hırsızlık olayını gerçekleştirmesine imkan yok" dedi.


4 DAKİKADA ODADAN AYRILDI
Erdal Timurtaş'ın altın ve gümüşleri adliyeden çıkardığına ilişkin görüntüler ilk kez ortaya çıktı. Timurtaş, kasanın olduğu emanet odasına giriş yapıyor. İçeride kasayı açıyor ve altın ile gümüşleri çöp poşetine koyuyor. 4 dakika içinde odadan çıkış yapıyor. Timurtaş, adliyenin arka kapısından çıkıyor ve kendisini bekleyen aracın arka koltuğuna altın ve gümüşlerin olduğu çöp torbalarını yerleştiriyor. Sonra etrafı son bir kez daha kontrol ettikten sonra adliyeden çıkış yapıyor.


4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti. 4 başmüfettiş görevlendirildi. Bakanlığın halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Yılmaz Tunç'un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde 81 ilde gerçekleştirilecek.


FİLM GİBİ SOYGUNUN ŞİFRESİ
2 ayda planladı, 1 saatte çaldı, 5 günde sattı, 4 saatte kaçtı. Büyükçekmece Adliyesi'nde katip Erdal Timurtaş, emanete ihanet etti. Kasadaki
154 milyon liralık altın ve gümüşleri çalıp ailesiyle Londra'ya kaçtı. Takvim, yılın soygununun detaylarına ulaştı.

