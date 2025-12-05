Büyük aşk: Asrın felaketiyle yeniden filizlendi!

Hatay Yayladağı'nda yaşayan akondroplazi (cücelik) hastası 1 metre boyundaki Nurgül Sevim (38), görücü usulüyle 15 yaşındayken kendisi gibi 1 metre boyuna sahip 49 yaşındaki Mustafa Sevim'le tanıştı. Birbirlerini yakından tanıdıktan sonra nişanlanan çift, aralarında yaşanan sorunlardan dolayı ayrıldı. Asrın felaketinin ardından Mustafa'nın, Nurgül'ü arayarak depremde hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek istemesi üzerine çift arasındaki aşk yeniden hayat buldu. TOKİ'den çıkan evlerine taşınan çift şimdi çok mutlu. Engel tanımayan aşklarıyla haziran ayında evlenen çift, 21 yıllık hayallerini gerçekleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN