Berlin’e Türk rektör: 60 oyun 42'sini aldı

Almanya'da büyük gurur... Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi. Prof. Dr. Deniz, TU Berlin'in Genişletilmiş Akademik Senatosu'nda yapılan rektörlük seçiminde 42 oy aldı. Seçimde mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch ise 18 oy aldı. Aynı zamanda dijitalleşme ve sürdürebilirlikten sorumlu rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Deniz, dört yıl sürecek rektörlük görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak. Akademik olarak bilgisayar bilimi, nörobilim, yapay zeka ve özellikle insan beynindeki dil ve görsel işlemler üzerine çalışan Deniz, lise eğitimi Bursa'da tamamladı ve ardından ABD'de eğitim hayatını sürdürdü.

