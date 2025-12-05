PODCAST CANLI YAYIN

Bahçeli’den CHP’ye rüşvet ve yolsuzluk çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’deki rüşvet ve yolsuzluk tartışmalarına değinerek mevcut yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan etmiştir" dedi. CHP yönetiminin herkesi suçlamasını eleştiren Bahçeli, "Bu sorunun öncelikle muhatabı ve cevap vermesi gereken CHP'nin bugünkü yönetim kadrosudur. Fakat CHP, Söğütözü, Saraçhane ve Silivri yani 3 S'li alanda bocalamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

