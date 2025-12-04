PODCAST CANLI YAYIN

Adli emanetlerde sıkı denetim! Bakan Tunç talimatı verdi

Adalet Bakanlığı’ndan, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından Bakan Yılmaz Tunç’un talimatıyla 81 ildeki büroların sıkı denetime tabi tutacağı açıklaması yapıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla, İstanbul'daki adliyelerde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.

ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Adalet Bakanlığının belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç'un talimatı doğrultusunda artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.

Büyükçekmece ve Adalar'daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.

