Türkiye BM'nin araçlarına sinyal kesici üretmeye başladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afrika operasyonlarında görev yapan zırhlı araçları için Türk yapımı RF jammer'lar tercih edildi. Uluslararası savunma sanayi şirketlerini geride bırakarak ihaleyi kazanan Türk şirketi, teslimatlarını tamamladı. Türkiye'nin geliştirdiği milli Rf jammerlar, 4.5G ve 5G sistemleri ile dron ve GNSS frekans bandlarını da kapsayacak şekilde tüm spektrumda etkin ve yüksek menzilde karıştırma yapıyor.

