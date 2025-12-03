İçişleri Bakanlığı Mesud Barzani hakkında soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Barzani'nin Şırnak'a uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde gelmesiyle ilgili soruşturma başlattı ve 2 müfettiş görevlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sonuçta Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğin sağlanması gerekir ama Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete her zaman sahiptir. Barzani'nin ofisinden Sayın Bahçeli'ye yönelik söylenen sözler kabul edilemez. Bu açıklamanın düzeltilmesi lazım" dedi.

