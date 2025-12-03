CHP yine şaşırtmıyor! Parti içinde kendini düşman olarak gördüğü isimler için disiplin kuruluna sevk edecek!

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkrez'e "arınma" çağrısı yapıp "Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" demişti. Kulislere yansıyan son iddiaya göre Genel Merkez'in, kendilerince 'düşman' gördükleri gazetelere röportaj verip partiyi eleştiren isimlere karşı artık hızla disiplin süreçlerini başlatacağı öğrenildi. Bir süredir iç muhalefete yönelik yoğun bir ihraç ve tasfiye operasyonu yürüten parti yönetimi, bu hamlesiyle birlikte bir kez daha parti içi muhalefeti susturmayı hedefliyor. Söz konusu yayın organlarına röportaj verip partinin politikalarını eleştiren isimler hakkında bir an önce disiplin süreçlerinin başlatılacağı, ihraç adımının da atılacağı kaydedildi.

