PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor; bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum.

Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Barış müzakerelerinde İstanbul'u işaret etti! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
İdefix
Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor - Vanspor | CANLI YAYIN
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül'e ev hapsi
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
Yeni asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı: Namussuzmuş meğer namuslu!
Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dava üstüne dava: Her suçta çocuklar kullanıldı!
Beyoğlu tacizcilerine tahliye kararına tepki! Avukat canlı yayında açıkladı: 9 yıl yatarı var!
Havacılık tarihinin en büyük gizemi çözülecek mi? 11 yıl önce kaybolan 239 yolculu Malezya uçağı dosyası tekrar açılıyor!
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP'li Mehmet Engin Tüter hakim karşısında: Boşluğuma geldi aldım
Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!