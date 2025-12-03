Başkan Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor; bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum.

Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz.