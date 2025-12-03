PODCAST CANLI YAYIN

AYM tarafından 6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

AYM'den 6 partiye mali inceleme: Bir parti savcılığa bildirildi

Anayasa Mahkemesinin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DENETİMLER 2019-2023 ARASI HESAPLARI KAPSADI

Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020, As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

AS PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI

Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

As Parti genel merkez hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına da oybirliğiyle karar verildi.

DİĞER PARTİLERİN HESAPLARI KANUNA UYGUN BULUNDU

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

