Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Filistin Başsavcısı Al-Khatib'i kabul etti

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Khatib ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti. (AA)

Görüşmede, tarihi ve kültürel olarak güçlü bağların bulunduğu iki ülke arasındaki adli işbirliğini daha da güçlendirmek adına yürüttükleri çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, en temel insan haklarını yok sayarak Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası hukukun etkisizliğine vurgu yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, haklarını ve hukuklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Başsavcı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."