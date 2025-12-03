PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Filistin Başsavcısı Al-Khatib'i kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ile bir araya geldi. Bakan Tunç görüşmede İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık ve savaş suçlarına dikkat çekerek, “Türkiye her zaman Filistin’in yanında olacak” mesajı verdi.

Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Filistin Başsavcısı Al-Khatib'i kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti. (AA)

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Khatib ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyeti kabul etti. (AA)

Görüşmede, tarihi ve kültürel olarak güçlü bağların bulunduğu iki ülke arasındaki adli işbirliğini daha da güçlendirmek adına yürüttükleri çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, en temel insan haklarını yok sayarak Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçları karşısında uluslararası hukukun etkisizliğine vurgu yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin yanında olacak, haklarını ve hukuklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Başsavcı Akram Al-Khatib ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Barış müzakerelerinde İstanbul'u işaret etti! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
İdefix
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül'e ev hapsi
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
Yeni asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı: Namussuzmuş meğer namuslu!
Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dava üstüne dava: Her suçta çocuklar kullanıldı!
Beyoğlu tacizcilerine tahliye kararına tepki! Avukat canlı yayında açıkladı: 9 yıl yatarı var!
Havacılık tarihinin en büyük gizemi çözülecek mi? 11 yıl önce kaybolan 239 yolculu Malezya uçağı dosyası tekrar açılıyor!
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP'li Mehmet Engin Tüter hakim karşısında: Boşluğuma geldi aldım
Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Trabzonspor'da hedef 10. kupa! Fatih Tekke'den büyük rotasyon
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!