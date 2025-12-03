PODCAST CANLI YAYIN

7 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin OSGB sorumlu müdürü tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) sorumlu müdürü tutuklandı.

Giriş Tarihi:
7 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin OSGB sorumlu müdürü tutuklandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Küresel OSGB'nin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlendi.

Raporda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumlu müdürü Ü.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren fabrikanın sahiplerinden Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Barış müzakerelerinde İstanbul'u işaret etti! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
İdefix
Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor - Vanspor | CANLI YAYIN
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül'e ev hapsi
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
Yeni asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Hırsız en güvendikleri yerden çıktı: Namussuzmuş meğer namuslu!
Barış Boyun ve Daltonlar çetesine dava üstüne dava: Her suçta çocuklar kullanıldı!
Beyoğlu tacizcilerine tahliye kararına tepki! Avukat canlı yayında açıkladı: 9 yıl yatarı var!
Havacılık tarihinin en büyük gizemi çözülecek mi? 11 yıl önce kaybolan 239 yolculu Malezya uçağı dosyası tekrar açılıyor!
Baklava kutusunda rüşvet alan CHP'li Mehmet Engin Tüter hakim karşısında: Boşluğuma geldi aldım
Ukrayna’da Zelenskiy bombası! Batı’dan istifa emri mi geldi?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!