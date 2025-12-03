23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,1 milyarlık hacim, 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde yasa dışı bahis operasyonları 42 şüpheli yakalandı

23 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde düzenlendiğini belirtti.