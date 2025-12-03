PODCAST CANLI YAYIN

23 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6,1 milyarlık hacim, 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 42 şüpheliden 27’sinin tutuklandığını, şüphelilere ait 203 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde yasa dışı bahis operasyonları 42 şüpheli yakalandı

23 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde düzenlendiğini belirtti.

Ali Yerlikaya (AA)Ali Yerlikaya (AA)

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI 27'Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında, son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 27'sinin tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.

203 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

