Ünlü futbolcular da dahil 41 kişiyi dolandıran Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası verildi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında ünlü futbolcularından bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın davası görülmeye devam etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan cezaevinden getirildi. Kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün ve hapis cezasıyla birlikte 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ünlü futbolcular da dahil 41 kişiyi dolandıran Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası verildi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında ünlü futbolcularından bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın davası görülmeye devam etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan cezaevinden getirildi. Kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay 2 gün ve hapis cezasıyla birlikte 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın okunmasını gözyaşlarıyla dinleyen Seçil Erzan'ın ayakta durmakta da zorlandığı görüldü. Bankanın eski üst düzey yöneticileri olan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi sanık Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Erzan, "Kimseye fon demedim, futbolcuları ben ikna etmedim. Müştekilerin toplam alacakları 30 milyon dolar değil 19.2 milyon dolardır" dedi.

