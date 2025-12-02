İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, elde edilen kritik bir delille yeni bir aşamaya geçti. Casusluk şebekesinin uluslararası ayağını oluşturan Hüseyin Gün'ü İmamoğlu'na getiren ve 2022 yılında evinin havuzu başında ölü bulunan Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu.

3 BİN ŞİFRELİ E-POSTA

Seher Alaçam'ın oğlunun savcılığa verdiği beyanlar doğrultusunda yapılan araştırmalarda Gün'ün FETÖ yöneticileri, Amerikan, İngiliz ve İsrail istihbarat birimleri ile biğlantıları ortaya çıktı. Alaçam'a ait cep telefonunun bulunmasıyla soruşturma genişletildi. Cihaz açıldığında adeta bir istihbarat arşivi ortaya çıktı. 3 binden fazla e-posta, şifreli ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları, bulut klasörlerinde gizli veri akışları, kriptolu haberleşme uygulamalarına ait kullanıcı adları ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMIYORMUŞ

Alaçam'ın ölümünün ardından yalının güvenlik kameralarının bir bölümünün çalışmadığı, telefonunun ise kayıp olduğu belirtilmişti. Telefon, ölümün ardındanki sır pedresini ortaya çıkaracak.