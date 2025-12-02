PODCAST CANLI YAYIN

Casusluk soruşturması genişliyor! Alaçam’ın kayıp telefonu bulundu: 3 bin e-posta ortaya çıktı

Seher Alaçam’ın kayıp cep telefonu bulundu 3 bini aşkın şifreli e-posta ve gizli notlar mercek altında Casus ağını kriptolu mesajlar çözecek.

Casusluk soruşturması genişliyor! Alaçam’ın kayıp telefonu bulundu: 3 bin e-posta ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, elde edilen kritik bir delille yeni bir aşamaya geçti. Casusluk şebekesinin uluslararası ayağını oluşturan Hüseyin Gün'ü İmamoğlu'na getiren ve 2022 yılında evinin havuzu başında ölü bulunan Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu.

3 BİN ŞİFRELİ E-POSTA
Seher Alaçam'ın oğlunun savcılığa verdiği beyanlar doğrultusunda yapılan araştırmalarda Gün'ün FETÖ yöneticileri, Amerikan, İngiliz ve İsrail istihbarat birimleri ile biğlantıları ortaya çıktı. Alaçam'a ait cep telefonunun bulunmasıyla soruşturma genişletildi. Cihaz açıldığında adeta bir istihbarat arşivi ortaya çıktı. 3 binden fazla e-posta, şifreli ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları, bulut klasörlerinde gizli veri akışları, kriptolu haberleşme uygulamalarına ait kullanıcı adları ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI ÇALIŞMIYORMUŞ

Alaçam'ın ölümünün ardından yalının güvenlik kameralarının bir bölümünün çalışmadığı, telefonunun ise kayıp olduğu belirtilmişti. Telefon, ölümün ardındanki sır pedresini ortaya çıkaracak.

