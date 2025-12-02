Başkan Erdoğan açıkladı: KIZILELMA başarıyla uçtu!

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çarpıcı mesajlar verdi:

"(Terörsüz Türkiye) Bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni dönemin kapılarını açacaktır. İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı. Her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşıyoruz. Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşın bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını muhafaza ediyor. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Münhasır Ekonomik Bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor.



KOBİLERE PRİM MÜJDESİ

Emek yoğun sektörlerdeki işletmelerin, Anadolu illerine taşınmasını teşvik ediyoruz. 24 ilimizde kurulacak tesislerde Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 14 yıla kadar hükümet olarak biz karşılıyoruz.