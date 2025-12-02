Bakan Yerlikaya açıkladı: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" dedi. Ankara'da "Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Yerlikaya "Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı" dedi. Yerlikaya ayrıca kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

